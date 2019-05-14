Полицейские разбили половину автопарка – МВД

За годы работы Национальной полиции было повреждено 1,3 тысяча служебных автомобилей. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков, передают Українськi новини.

"За 4 года было разбито 1 300 единиц", - рассказал Жуков.

Он уточнил, что с момента начала работы полиции было приобретено 2,5 тысячи автомобилей. В 2019 году планируется докупить еще 500 штук. Большинство поврежденных служебных автомобилей - это Toyota Prius, в то время как Mitsubishi Outlander PHEV было разбито около 20 штук. Также уточняется, что с начала 2019 года в результате ДТП пострадали около 20 сотрудников полиции.

В тоже время во вторник, 14 мая, в Киеве состоялась церемония передачи автомобилей с гибридной силовой установкой Mitsubishi Outlander PHEV подразделениям Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Сегодня тот самый день, когда вы получите 83 современных автомобиля Outlander. Благодаря сотрудничеству правительства Украины и Японии, в 2017 году МВД и корпорация Mitsubishi заключили договор на поставку 635 автомобилей Mitsubishi", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, обратившись к представителям патрульной полиции.

По его словам, в то время Национальная полиция Украина получила современные автомобили. В то же время Украина получила скидку 13% на контракты.

"И сейчас, после всех процедур, имеем эффект от этой скидки - 83 современных, новейших, 2019-го года внедорожники Mitsubishi Outlander", - добавил министр, призывая полицейских беречь автомобили.

Ранее в Киеве протаранили полицейское авто. Пострадавшего правоохранителя госпитализировали. Перед этим в Полтаве патрульное авто столкнулось с легковушкой, несколько человек попали в больницу.

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Источник: korrespondent.net