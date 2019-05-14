Порошенко дал орден директору завода, подозреваемого в хищении 93 миллионов

Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора Днепропетровского стрелочного завода Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен Укрзализныци. Об этом сообщает Громадське.

Указ о присвоении ордена подписан 4 мая.

Отмечается, что орден Ярослава Мудрого дают за выдающиеся заслуги в "государственном строительстве", укрепление авторитета страны, развития авторитета, экономики, науки и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Порошенко наградил орденами министра культуры и своего пресс-секретаря. Святослав Цеголко награжден орденом За заслуги III, а Евгений Нищук - орденом князя Ярослава Мудрого V степени. А своего внештатного советника и спичрайтера Олега Медведева Порошенко наградил Крестом Ивана Мазепы.

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Источник: korrespondent.net