Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2019, вторник, 13:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
14. 05. 2019

Порошенко дал орден директору завода, подозреваемого в хищении 93 миллионов

Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора Днепропетровского стрелочного завода Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен Укрзализныци. Об этом сообщает Громадське.

Указ о присвоении ордена подписан 4 мая.

Отмечается, что орден Ярослава Мудрого дают за выдающиеся заслуги в "государственном строительстве", укрепление авторитета страны, развития авторитета, экономики, науки и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Порошенко наградил орденами министра культуры и своего пресс-секретаря. Святослав Цеголко награжден орденом За заслуги III, а Евгений Нищук - орденом князя Ярослава Мудрого V степени. А своего внештатного советника и спичрайтера Олега Медведева Порошенко наградил Крестом Ивана Мазепы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.