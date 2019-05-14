Комитет ВР рассмотрел постановления об отмене языкового закона

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента рассмотрел на заседании во вторник, 14 мая, четыре постановления об отмене закона о языке, сообщает РБК-Украина.

Так, комитет проголосовал направить проекты постановлений на голосование парламента.

"Решение рекомендовать Верховной Раде определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения постановлений", - отметили в комитете.

Отметим, без рассмотрения данных законопроектов закон о языке не может быть утвержден спикером Рады и президентом.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ набрал 278 голосов.

Как сообщалось, этот же парламентский комитет отказался сегодня рассматривать постановления об инаугурации президента. Заседание по данному вопросу назначено на завтра на 15:00.

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Источник: korrespondent.net