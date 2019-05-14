В США пилота арестовали за тройное убийство перед рейсом

В США перед вылетом арестовали бывшего военного летчика, работающего пилотом пассажирского самолета, сообщает правительственный портал штата Кентукки.

Генеральный прокурор штата Энди Бешир сообщил, что 51-летнего Кристина Мартина подозревают в тройном убийстве, совершенном в 2015 году. В момент ареста самолет был наполнен пассажирами.

Следствие считает, что в 2015 году Мартин убил трех своих соседей. Так, 59-летнего Келвина Филлипса нашли застреленным в его доме 18 ноября 2015 года, а тела его 58-летней жены Памелы и их 63-летнего соседа Дансеро обнаружили сожженными в машине в кукурузном поле на окраине города.

Летчику предъявили обвинения в тройном убийстве, поджоге, попытке поджога, краже со взломом и попытке подделать вещественные доказательства. В 2016 году Мартин говорил в интервью местному телеканалу WSMV-TV, что у его жены был роман с убитым Филлипсом, но отрицал свою причастность к преступлению.

Убийства произошли за несколько дней до военного трибунала, на котором рассматривалось дело о нападении Мартина на его пасынка. Согласно военным протоколам, летчик подошел сзади к мальчику, сдавил ему шею, поднял с земли и держал в таком положении, пока его тело не обмякло.

Бывшего военного офицера осудили за нападение на ребенка и уволили с военной службы "за поведение, недостойное офицера". После этого он переехал в Северную Каролину и устроился пилотом в гражданскую авиацию.

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Источник: korrespondent.net