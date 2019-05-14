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14. 05. 2019

МВД о драке: Применили силу для защиты флага ЕС

Правоохранители не позволили активистам у Министерства внутренних дел поклеить ленту на металлический флагшток с флагом Европейского союза, потому что это государственное имущество, которое могли повредить. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко в комментарии Украинской правде.

Шевченко отметил, что сооружение МВД вместе с его элементами, такими как мачты, перед центральным входом с государственным флагом Украины, флагом ЕС и эмблемой МВД являются государственным имуществом.

"Их порча и повреждение путем оклейки или нецелевое использование как подпорка под их неуклюжую и ложную наглядную агитацию является административным правонарушением", - пояснил он.

фото: Украинская правда
 

Директор департамента коммуникаций МВД сообщил, что на мачте, на которую пытались привязать ленту активисты, висел флаг ЕС. По словам Шевченко, правоохранители пресекли правонарушения и никого не задерживали. Также он рассказал, что активисты применили в сторону полицейских слезоточивый газ.

"Все эти факты задокументированы, им будет дана правовая оценка с точки зрения административного и уголовного права", - пояснил Шевченко.

Ранее сообщалось, что под зданием МВД в Киеве во вторник, 14 мая, произошло столкновение активистов с правоохранителями. Активисты требуют от Минфина США ввести персональные санкции против Луценко и Авакова.

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Источник: korrespondent.net

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