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14. 05. 2019

У Зеленского рассказали, что ждет Климкина и Полторака

Министр иностранных дел Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак скорее всего уйдут в отставку после инаугурации нового президента. Об этом заявил политический советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала NEWSONE.

Разумков считает, что сразу после обретения полномочий победителем президентских выборов Зеленским, Климкин и Полторак уволятся. В этом он убежден на 99%.

"Я никогда не даю 100%, но 99%, что этого не произойдет", - ответил Дмитрий Разумков на вопрос, останутся ли Климкин и Полторак на должностях.

К тому же советник Зеленского отметил, что его команда хочет увольнения генерального прокурора Украины Юрия Луценко. "Генпрокурор должен иметь хотя бы юридическое образование", - сказал Дмитрий Разумков. 

Ранее Луценко заявил, что готов уйти в отставку, но причин для этого не видит.

Глава МИД подаст в отставку после инаугурации

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Источник: korrespondent.net

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