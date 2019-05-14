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14. 05. 2019

Парубий подписал "языковой закон"

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 14 мая подписал "языковой закон" - законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Документ будет передан на подпись президенту Петру Порошенко.

"Закон о функционировании украинского языка как государственного подписан! Все силы ада собрались и делали все возможное, чтобы этого не произошло. Но все их усилия разбились о твердость воли украинского народа... Сотни лет враги убивали украинский язык, но теперь мы больше не позволим попирать и уничтожать наш украинский язык - государственный язык в украинском государстве!", - написал Парубий.

 facebook/Андрей Парубий
 

Ранее сообщалось, что в Раде не нашлось голосов за отмену закона о языке. 

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ набрал 278 голосов. После этого в Раде зарегистрировали четыре постановления за отмену принятого закона. 

Отметим, заблокировать языковый закон также пытались через суд.

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Источник: korrespondent.net

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