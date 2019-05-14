Экс-командующего Нацгвардией подозревают в растрате – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро готовит подозрение бывшему командующему Национальной гвардией Юрию Аллерову. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 14 мая.

"Ему (Аллерову) готовится подозрение", – сказал он.

По его словам, подозрение готовится по статье о присвоении и растрате имущества, путем злоупотребления служебным положением (ст.191 УК Украины).

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ проводят около 20 обысков в зданиях Нацгвардии и строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Обыски связаны с делом о строительстве жилья для военных.

Позже в НАБУ подтвердили информацию об обысках. По данным ведомства, в результате коррупционной схемы Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн гривен.

Напомним, 7 мая президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Нацгвардией Украины.

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Источник: korrespondent.net