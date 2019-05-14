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14. 05. 2019

Киевлянка скончалась от ботулизма в Черниговской области

В Черниговской областной больнице умерла киевлянка, которая гостила в поселке Любеч, и после употребления вяленой рыбы заболела ботулизмом. Об этом сообщили в ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины".

Отмечается, что диагноз "ботулизм" был клинично установлен и лабораторно подтвержден. К слову, на протяжении текущего года в Черниговской области зафиксировано 6 случаев заболевания ботулизмом.

Во всех случаях причиной заражения было употребление в пищу вяленой рыбы, приготовленной в домашних условиях с нарушением технологий. В данное время в больнице находятся четыре человека, состояние одного из них - тяжелое.

Ранее двоих киевлян доставили в больницу с ботулизмом, однако там не оказалось необходимой сыворотки. За ней среди ночи пришлось ехать в другой город.

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В Запорожской области мужчина умер от ботулизма

Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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