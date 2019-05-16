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16. 05. 2019

Власти и оппозиция Венесуэлы проведут переговоры в Норвегии – СМИ


Представители оппозиции Венесуэлы и режима президента Николаса Мадуро отправились в Норвегию, чтобы обсудить пути прекращения политического кризиса в стране. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правительства Венесуэлы.

Источник в венесуэльской оппозиции добавил, что в переговорах примут участие высокопоставленные чиновники.

Мадуро прямо не подтвердил факт проведения переговоров, однако заявил, что министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес находится за пределами страны с "очень важной миссией".

Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.

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Источник: korrespondent.net

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