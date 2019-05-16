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16. 05. 2019

Трамп помиловал медиамагната, осужденного за мошенничество

 
Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании бывшего медиамагната Конрада Блэка, который был осужден за мошенничество в 2007 году, сообщает Reuters.
 
В заявлении говорится, что Блэк получил "широкую поддержку со стороны многих высокопоставленных лиц, которые поручились за его исключительный характер". Речь в частности, идет о бывшем госсекретаре США Генри Киссинджере, радиоведущем Раше Лимбо и музыканте Элтоне Джоне.
 
Белый дом назвал Блэка предпринимателем и специалистом, который внес "огромный вклад в бизнес, а также политические и историческое мышление". Блэк является автором полной истории Канады, биографий экс-президентов США Франклина Рузвельта и Ричарда Никсона, а также других произведений.
 
В 2007 году Блэка признали виновным в том, что он собирался похитить миллионы долларов из средств холдинга Hollinger Inc.. который он возглавлял на тот момент. Медиамангнат провел в тюрьме 3,5 года. Часть обвинений в отношении него была снята, а срок лишения свободы сокращен. В 2012 году Блэк вышел из тюрьмы во Флориде и уехал в Канаду.

Порошенко помиловал женщину, приговоренную к пожизненному заключению

Напомним, в прошлом году Трамп помиловал 63-летнюю женщину, пожизненно осужденную за наркотики. Президент США сделал это по просьбе светской львицы Ким Кардашьян.

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Источник: korrespondent.net

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