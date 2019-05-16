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16. 05. 2019

Назван виновник крупнейшего в истории Калифорнии пожара


Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) признана ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в истории штата Калифорния, сообщает San Francisco Chronicle.
 
Причиной возгорания, породившего огромные разрушения и многочисленные жертвы, стала неисправность, которая произошла в округе Бьютт на линии электропередач.
 
Отмечается, что Pacific Gas and Electric находится в состоянии банкротства. Компанию обяжут выплатить компенсации в размере 30 млрд долларов.
 
Напомним, летом-осенью 2018 года в американском штате Калифорния произошла серия пожаров, в результате которых погибли более 80 человек. Лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата.

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Источник: korrespondent.net

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