Пентагон заплатит $650 млн на реконструкцию стены на границе с Мексикой

Министерство обороны США заключило контракт на $646 млн с компанией Southwest Valley Constructors с целью реконструкции части стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду, 15 мая, на сайте военного ведомства.

Отмечается, что речь идет об участке, расположенном в штате Аризона.

"Southwest Valley Constructors, находящаяся в Альбукерке, штат Нью-Мексико, выиграла контракт с фиксированной ценой в $646 млн на проектирование и строительство замены барьерной стены в секторе города Тусон, штат Аризона", - указано в документе.

Согласно контракту, строительные работы планируют завершить к концу января 2020 года. В тендере участвовали четыре компании.

10 мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

Напомним, президент Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как пояснили в Белом доме, это позволит главе государства, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд. Администрация США намерена израсходовать все указанные средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Правительство полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

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Источник: korrespondent.net