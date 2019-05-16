США вносит Huawei в черный список

Министерство торговли США внесет китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности. Об этом в среду, 15 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что такое решение было принято, поскольку ведомство располагает информацией, свидетельствующей о том, что компания "вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам".

Минторг США, в частности, обвиняет Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений в США.

"Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США при поддержке президента США таким образом помещает Huawei, китайскую компанию, которая является крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире, в черный список. Это будет препятствовать использованию американских технологий иностранными компаниями в целях, которые могут потенциально подорвать национальную безопасность или внешнеполитические интересы США", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз.

Напомним, ранее Трамп продлил на год введенное еще Бараком Обамой в 2015 году чрезвычайное положение в связи с угрозой кибератак.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net