Северный поток-2 не удастся остановить - Меркель

Европейская комиссия уже не сможет заблокировать строительство российского газопровода Северный поток-2. Об этом вечером в среду, 16 мая, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает DW.

Канцлер отметила, что проект газопровода практически полностью утвержден. В то же время, она признала, что в новой газовой директиве Европейского союза есть возможности опротестовать осуществление строительства газопровода.

Ключевым вопросом в Северном потоке-2, по словам Меркель, является важность сохранения транзита российского газа через территорию Украины после окончания строительства.

"Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на Северный поток", - сказала Меркель.

Накануне глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что газопровод Северный поток-2 построен наполовину.

Ранее сообщалось, что в США подготовили законопроект против Северного потока-2. Слушание должно было начаться 15 мая.

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Источник: korrespondent.net