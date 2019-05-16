Без прорывов и Украины. Поездка Помпео к Путину

США и Россия вновь пытаются наладить взаимоотношения после того, как в Штатах завершилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, не доказавшее наличие сговора между Москвой и командой Дональда Трампа.

А начале мая Трамп и Владимир Путин более часа говорили по телефону. По словам российского президента, в ходе разговоров у него сложилось впечатление, что президент США настроен на восстановление российско-американских связей и контактов. Кроме того, президент США заявил, что встретится с президентом России в июне на саммите Большой двадцатки в Японии.

В продолжении телефонного разговора Трамп отправил в Россию государственного секретаря Майка Помпео.

Но этот визит не получится назвать удачным.

Остались при своих

Помпео впервые посетил Россию в статусе госсекретаря. американского внешнеполитического ведомства провел трехчасовые переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, затем его принял президент Путин, их встреча продолжалась полтора часа.

"Сегодняшние встречи стали позитивным шагом вперед. США и Россия в прошлом демонстрировали, что могут взаимодействовать по ключевым международным вопросам. Мы призываем Россию работать с нами, чтобы изменить траекторию отношений на благо обеих наций", - написал Помпео в Twitterпосле встреч.

“Прорыва пока, конечно, не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны”, — сообщил по итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Госсекретарь Майкл Помпео сказал, что приехал во вторник на этот черноморский курорт с заданием от президента Трампа: наладить отношения США с Россией. Но ближе к ночи в резиденции президента России Владимира Путина стало понятно, что Помпео может надеяться не более чем на то, чтобы уехать из Сочи с одной лишь договоренностью - что все останутся при своих мнениях", - комментирует визит Помпео The Washington Post.

Повестка переговоров была широкой - Венесуэла, Иран, Сирия и Северная Корея, Украина.

По итогу переговоров не было объявлено ни об одном соглашении. Ни Владимир Путин, ни Майк Помпео не давали пресс-конференцию. Но глава американской дипломатии объяснил, что беседа была "очень продуктивной", в частности по Сирии. Целью было, прежде всего, найти общее понимание по определенным конкретным досье.

EPA Переговоры в Сочи

Разногласий больше

Помпео заявил, что и президент США Дональд Трамп благосклонен к улучшению отношений с Россией.

Но в тоже время госсекретарь предостерег Россию от вмешательства в президентские выборы в США 2020 года. Об этом он сказал перед встречей с Путиным министру закордоннних дел России Сергею Лаврову.

"Если это произойдет в 2020 году, то тогда наши отношения будут еще хуже. Мы призываем этого не делать", - сказал Помпео, добавив, что Москва должна продемонстрировать, что она остановила такие усилия.

По вопросам Ирана и Венесуэлы позиции стран тоже полностью разнятся.

"Пришло время президенту Венесуэлы Николасу Мадуро уйти, чтобы закончились страдания венесуэльского народа. Мы надеемся, что российская поддержка Мадуро закончится", - настойчиво утверждал Майк Помпео на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым, который категорически против этого.

Украинский вопрос

После переговоров в Сочи Помпео констатировал, что Белый Дом и Кремль сохраняют разные взгляды на процесс урегулирования российско-украинского конфликта, несмотря на желание администрации Дональда Трампа сблизить отношения с РФ.

"Есть моменты, где мы имеем очень разные подходы. Вы вспомнили об Украине. Мы имеем отличные взгляды на то, как должен продвигаться украинский вопрос", - отметил Помпео в разговоре с журналистами, стенограмму которого распространил Госдепартамент США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и вовсе заявил, что в ходе переговоров Госсекретаря США и президента России тема Украины не поднималась.

"Украины не было. Вообще не было", - сказал Ушаков.

При этом Помпео после встречи заявил, что Вашингтон надеется на то, что Москва сможет договориться с новой властью в Украине и освободит украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива.

"Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству, чтобы нашелся выход из положения. Мы также призываем российское правительство выпустить на свободу представителей экипажа, который был захвачен в Керченском проливе", - сказал Помпео.

Источник: korrespondent.net