В Шанхае в четверг, 16 мая, обвалилась крыша фабрики. Спасателям удалось вытащить живыми из-под завалов 17 человек. Поисково-спасательная операция на месте аварии продолжается, сообщает местный портал Пэнпай со ссылкой на городскую пожарную службу.

Отмечается, что авария произошла в первой половине дня в районе Чаннин на улице Чжаохуа. По неизвестной причине частично обрушилась крыша здания фабрики, которая находилась на ремонте. В результате под завалами оказались рабочие.

О том, сколько всего людей оказалось под завалами, официальной информации пока не поступало. Не уточняется и состояние спасенных.

На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Площадь обрушившегося участка составила порядка тысячи квадратных метров.

Cмотрите фотогалерею: В Шанхае рухнуло здание, под завалами люди

Напомним, в Бразилии 12 апреля обрушились два шестиэтажных здания. Дома располагались на холме, который сильно пострадал от недавних проливных дождей и ливневых паводков. Сообщалось что, при обрушении двух домов погибли 22 человека.

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Источник: korrespondent.net