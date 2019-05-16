В Гималаях погибли альпинисты из Индии

Двое индийских альпинистов погибли при восхождении на третью по высоте гору мира - Канченджангу (8586 метров) в Гималаях, пишет газета Hindustan Times.

По ее информации, на подступах к вершине 48-летний Биплаб Байдия и 46-летний Кунтал Карар почувствовали себя плохо. Их попытались вернуть в один из лагерей, откуда вертолет доставил бы мужчин в больницу, однако своевременно сделать этого не удалось.

Как напоминает газета, ежегодно с марта по конец мая в Гималаях продолжается сезон восхождений, во время которого сотни альпинистов со всего мира рискуют жизнями в попытке покорить самые высокие и опасные горы на Земле.

Всего на Земле насчитывается 14 горных вершин, чья высота над уровнем моря превышает 8000 метров. Канченджанга уступает лишь Эвересту (8848 метров) и К2 (8614 метров).

Ранее в Гималаях сошла лавина, погибли девять альпинистов. Трагедия произошла 13 октября 2018 года.

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Австриец покорил неприступную гималайскую вершину

Источник: korrespondent.net