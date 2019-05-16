Реформа энергорынка приведет к снижению тарифов - Насалик

Вступление в силу новых правил на рынке электроэнергии, которые заработают с 1 июля, приведет к снижению тарифов. Об этом заявил министр энергетики Игорь Насалик в комментарии программе Перша шпальта после заседания комитета Верховной Рады по ТЭК.

"Введение рынка электрической энергии - это в первую очередь возможность предоставить потребителю право выбора. Это расширяет возможности и потребителей и поставщиков. Очевидно, сам рынок, особенно для населения, должен привести к понижению тарифа, а не увеличение его", - заявил Насалик.

При этом министр отмечает, что у большинства участников не было никаких претензий к действующей реформе рынка. "Поэтому я не вижу никаких замечаний для того, чтобы с 1 июля этот рынок заработал", - отметил он.

Министр подчеркнул что в отношение населения введена норма поставщика со специальными обязанностями, которая страхует резкий рост цен.

Стоит отметить, что в НКРЭКУ ранее заявляли, что до июля 2019 года тарифы на электроэнергию нужно повысить вдвое.

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Источник: korrespondent.net