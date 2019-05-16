"Евробляхеры" устроили стычки с полицией под Радой

Под зданием Верховной рады Украины произошла потасовка между активистами движения АвтоЕвроСила и полицией. Об этом сообщает РБК-Украина.

Активисты попытались перекрыть улицу Грушевского, полиция им помешала, что привело к небольшой потасовке с участием сотни человек.

На данный момент полиция выстроилась кордоном через улицу Грушевского, движение транспорта заблокировано. Активные столкновения прекратились.

Ранее сообщалось, что "евробляхеры" съезжаются на митинг в центр Киева. Владельцы автомобилей на еврономерах собираются провести двухдневный митинг в правительственном квартале.

Отметим, последняя крупная акция "евробляхеров" состоялась во Львове 28 марта.

Напомним, с 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019 года на льготных условиях были растаможены 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах.

По данным Минфина в Украине около 640 тысяч "евроблях". В то же время, АвтоЕвроСила заявляет, что в Украине растаможено лишь около 5% авто на еврономерах, половину из которых было ввезено уже после вступления в силу новых законов.

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Источник: korrespondent.net