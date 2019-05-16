В Норвегии состоялись переговоры представителей Мадуро и Гуайдо - СМИ

В норвежском Осло в четверг, 16 мая, состоялись переговоры представителей президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает телерадиокомпания Норвегии NRK со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Детали переговоров не раскрываются, точное место их проведения в норвежской столице засекречено. Источники NRK утверждают, что встреча сторон в Осло прошла уже во второй раз. О первых таких контактах ранее ничего не сообщалось.

По данным телеканала, во время нынешнего визита представители Мадуро и Гуайдо несколько раз садились за стол переговоров. В состав делегации от действующей власти вошли министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. Оппозицию представляли второй вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Сталин Гонсалес и оппозиционеры Херардо Блайд и Фернандо Мартинес.

МИД Норвегии отказался подтверждать факт переговоров. "Не думаю, что могу это комментировать", - сказал газете Verdens Gang советник по коммуникациям норвежского внешнеполитического ведомства Пер Вигген.

Согласно сообщениям NRK, норвежский МИД организовал встречу по согласованию с властями США. Уже в четверг стороны вылетают обратно в Каракас.

Как известно, Норвегия сохраняет нейтральную позицию в венесуэльском кризисе.

Напомним, в ходе демонстраций 30 апреля и 1 мая в Венесуэле из стрелкового оружия были убиты пять человек.

Ранее лидер оппозиции Гуайдо объявил всеобщую забастовку в Венесуэле. Он выразил уверенность в скором "окончании узурпации власти" со стороны Николаса Мадуро.