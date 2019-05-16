В Черниговской области, на базе общевойскового полигона оперативного командования Север Сухопутных войск Вооруженных сил Украины начались тактические учения с боевой стрельбой частей и подразделений артиллерии. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Войсками в течение трех дней, как днем, так и ночью будут отработаны тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя", - говорится в сообщении.

Отдельными задачами определяется: преодоление водной преграды, ведение разведки разными способами и ведение контрбатарейной борьбы.

Также будут отработаны вопросы по выявлению и уничтожению подразделений противника с применением огневых контуров, которые были удачно апробированы в прошлом году в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме артиллерийских подразделений к участию в учениях будут привлечены разведывательные подразделения и подразделения оперативного обеспечения.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ проводят масштабные учения артиллерии со стрельбами

Напомним, перед этим украинские десантники провели учения в Приазовье.

Ранее в районе проведения операции ООС прошли тактические учения по противовоздушной обороне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net