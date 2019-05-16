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16. 05. 2019

В Одессе и Львове сообщили о минировании отелей

Полицейские проверяют сообщение о минировании десяти объектов на территории Одессы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о том, что здания отелей заминированы, поступило в 13:11.

На места событий направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

А во Львове неизвестный 16 мая сообщил о минировании 7 отелей. Соответствующая информация поступила в полицию на электронную почту. Человек, который сообщил о минировании подписался "Уистен Оден".

Уистен Хью Оден - выдающийся англо-американский поэт. Умер в 1973 году.

Отели находятся на ул. Городокской, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава, Яворского, Полищука и на пр. Черновола.

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Ранее во Львове неизвестный сообщил о минировании четырех отелей и школы.

Ночью в Херсоне "заминировали" порты, торговые центры и аэропорт

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Источник: korrespondent.net

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