Украинцы рассказали, что ждут от Зеленского

Лидером среди первых ожидаемых шагов от новоизбранного президента Владимира Зеленского стало снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президента. Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы Рейтинг.

"Одним из ключевых ожиданий и разочарований революции достоинства было изменение системы власти, поэтому вполне логичным выглядит, что лидером среди первых ожидаемых шагов от президента Украины стало снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президента, на что указали 53,7% опрошенных", - сказано в сообщении.

Шаги, которые связаны с решением конфликта на Востоке и его последствиями, заняли второе и третье места.

В частности, начать прямые переговоры в четырехугольнике "Украина - РФ - т.н. "ДНР" - т.н. "ЛНР" "для прекращения огня и возвращения Донбасса - 40,9% и возвращение украинских военнопленных и удерживаемых лиц" - 38,4%.

38,1% видят среди первых шагов необходимости "Инициировать роспуск нынешнего состава Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов".

Треть (33,7%) назвали "Обеспечить стабильность национальной валюты и банковской системы".

В то же время, менее четверти избирателей (22,3%) дают новоизбранному президенту Украины не более 100 дней, еще четверть (26,2%) - полгода, после чего станет ясно справился он или нет с руководством страной. Срок в год дают 35,5%.

"Итак, новоизбранному президенту Украины избиратели дают не больше года, чтобы понять – справился ли он с руководством страны. Данные показывают, что более 80% максимум через год будут определять свое отношение к президенту Украины, основываясь на действиях и результатах соответствии со своими ожиданиями", - заявляют социологи.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента 1500 с использованием бумажной анкеты и 1500 с использованием анкеты на планшете. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и ​​соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,10 - 1,83 процента.

Ранее сообщалось, что парламент назначил инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая.

У Зеленского прокомментировали дату инаугурации

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Источник: korrespondent.net