В ФРГ активисты залезли в газопровод, протестуя против Северного потока-2

Экологические активисты пробрались в четверг на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода Eugal. В знак протеста против реализации проекта Северный поток-2 они заползли в часть уже проложенного трубопровода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя полиции города Нойбранденбург Николя Бухфинка в четверг, 16 мая.

"В настоящий момент три активиста находятся на территории стройки, а пять – непосредственно в трубе. Длина трубы – 1,5 километра, как далеко они забрались – мы не знаем, но рабочие уже удалили сварку, чтобы у людей был кислород", – сказала Бухфинк.

Активисты утром распространили заявление, в котором сообщили, что они планируют забраться в трубу на стройке под населенным пунктом Врангельсбург, чтобы "затянуть ее строительство и привлечь внимание к вреду, который разработка природного газа наносит окружающей среде". Акция проходит под девизом "Заткнуть Северный поток-2". При этом в 7 утра местного времени один из активистов дополнительно позвонил в полицию, чтобы сообщить об акции.

По словам Бухфинк, один из активистов на стройке связывается с людьми в трубе по мобильному телефону, полиция и строители передали им прибор для измерения уровня кислорода в воздухе.

"Чего они хотят конкретно, мы пока не знаем, в первую очередь – привлечь к себе внимание", – сказала сотрудница полиции. В настоящее время ситуация находится под контролем, хотя полиция сформировала группу для срочных переговоров.

Она подчеркнула, что молодым людям не грозят аресты потому, что акция подпадает под конституционное право свободы собраний.

Eugal – это европейский соединительный газопровод, который пройдет на востоке Германии до границы с Чехией. Строительство планируется завершить к концу года. Через Eugal газ из строящегося газопровода Северный поток-2 пойдет по трубам в Европу. Диаметр трубы, по которой пойдет газ, составляет 1,15 метра.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство Северного потока-2 не удастся остановить. По ее словам, проект газопровода практически полностью утвержден, и Европейской комиссии не удастся его заблокировать. В то же время, она признала, что в новой газовой директиве ЕС есть возможности опротестовать осуществление строительства газопровода.

Накануне глава российского Газпрома Алексей Миллер заявил, что газопровод Северный поток-2 построен наполовину.

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Источник: korrespondent.net