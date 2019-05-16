Во Франции арестован бывший лидер баскских террористов

Бывший политический лидер баскской сепаратистской организации ЭТА Уррутикоэчеа Бенгоэчеа арестован французской полицией после 17 лет розыска.

68-летний политик, известный под прозвищем Жосу-телятина, подозревается в организации серии терактов с многочисленными человеческими жертвами. О его задержании сообщает газета El Mundo со ссылкой на министерство внутренних дел Испании.

ЭТА, признанная террористической группировкой властями Евросоюза и США, выступала за независимость Страны басков - региона на границе Испании и Франции. Организация начала свою активность в 60-е годы, называя террористические атаки единственным способом политической борьбы при диктатуре.

От рук ее боевиков, по данным властей Франции, погибли 854 человека, еще несколько тысяч получили ранения или были вынуждены жить под угрозой нападения.

Жосу-телятина присоединился к ЭТА в начале 70-х годов. Он участвовал в организации убийства премьер-министра Испании Луиса Карреро Бланков в 1973 году. В 80-е годы он возглавил организацию.

На него следствие возлагает ответственность за многочисленные атаки, в том числе - за взрывы в Мадриде, Барселоне и в Сарагосе в 1986-1988 годах, в которых погибли 45 человек, в том числе пятеро детей.

В мае 2018 года группировка заявила о самороспуске. Правительство Испании приветствовало этот шаг, но заявило, что боевики ЭТА, совершившие тяжкие преступления, будут и дальше преследоваться по закону.

Баски извинились перед жертвами своего террора

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Источник: korrespondent.net