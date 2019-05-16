Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2019, четверг, 16:26
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,34
16. 05. 2019

В Австрии запретили хиджабы в начальной школе

Парламент Австрии большинством голосов поддержал запрет на ношение головных платков по религиозным мотивам в начальной школе. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 16 мая.

Согласно закону, запрет касается ношения в начальной школе атрибутов одежды, скрывающих голову, лицо и волосы по религиозным или идеологическим мотивам.

В то же время депутаты консервативной Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер Себастьян Курц, признали, что законопроект могут оспорить в Конституционном суде.

Ранее в Австрии ввели запрет на ношение хиджабов в судах, в школах, кроме начальных, и в ряде других общественных мест. Кроме того, носить платки на голове по религиозным мотивам не могут полицейские, судьи, прокуроры и другие госслужащие.

Напомним, ЕСПЧ подтвердил запрет на ношение хиджаба в Бельгии. Суд признал, что запрет носить в общественных местах одежду, полностью или частично закрывающую лицо, не нарушает Европейской конвенции по правам человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.