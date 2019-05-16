В Австрии запретили хиджабы в начальной школе

Парламент Австрии большинством голосов поддержал запрет на ношение головных платков по религиозным мотивам в начальной школе. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 16 мая.

Согласно закону, запрет касается ношения в начальной школе атрибутов одежды, скрывающих голову, лицо и волосы по религиозным или идеологическим мотивам.

В то же время депутаты консервативной Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер Себастьян Курц, признали, что законопроект могут оспорить в Конституционном суде.

Ранее в Австрии ввели запрет на ношение хиджабов в судах, в школах, кроме начальных, и в ряде других общественных мест. Кроме того, носить платки на голове по религиозным мотивам не могут полицейские, судьи, прокуроры и другие госслужащие.

Напомним, ЕСПЧ подтвердил запрет на ношение хиджаба в Бельгии. Суд признал, что запрет носить в общественных местах одежду, полностью или частично закрывающую лицо, не нарушает Европейской конвенции по правам человека.

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Источник: korrespondent.net