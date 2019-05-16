СМИ назвали причину обострения конфликта США с Ираном

США обострили конфликт с Ираном после получения снимков, на которых американцы увидели ракеты, размещенные на небольших суднах в Персидском заливе. Об этом в четверг, 16 мая, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что ракеты на борту оставили иранские военизированные формирования. Именно эти ракеты и внушили США опасения. В Белом доме предположили, что Иран готовится атаковать силы Соединенных Штатов.

Как отмечает издание, конгрессмены не были проинформированы об угрозе, их жалобы и сложившаяся ситуация указывают на внутреннее недоверие к команде президента Дональда Трампа, работающей над вопросами национальной безопасности.

Отсутствие прозрачности в разведывательной деятельности раскритиковала и лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее сообщалось, что международная коалиция во главе с США повысила боевую готовность на территории Ирака в связи с угрозой для американских войск из-за присутствия иранских военных в регионе.

Также сообщалось, что США направили на Ближний Восток авианосец Abraham Lincoln и дополнительную группу бомбардировщиков. Позже стало известно, что в регион дополнительно отправят десантно-вертолетный корабль Arlington и комплекс Patriot.

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Источник: korrespondent.net