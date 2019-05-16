Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2019, четверг, 16:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,34
16. 05. 2019

Украина договорилась о безвизе с Доминикой

В Лондоне подписано соглашение между правительствами Украины и Содружества Доминики об отмене визовых требований. Об этом сообщает пресс-службу министерства иностранных дел Украины в четверг, 16 мая.

"Соглашение от имени правительства Украины подписала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, от имени правительства Содружества Доминики – временный поверенный в делах Содружества Доминики в Великобритании Джанет Чарльз", – говорится в сообщении.

Положениями указанного соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Содружества Доминики, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

О дате вступления в силу соглашения будет сообщено дополнительно.

Содружество Доминики – остров на границе Карибского моря и Атлантического океана площадью 754 кв. км и с населением более 73 тысяч жителей.

Напомним, 15 февраля начал действовать безвизовый режим между Украиной и Уругваем. Украинцы теперь могут находиться в Уругвае без визы до 90 дней.

Также сообщалось, что по состоянию на 3 мая украинцы могли посетить без визы 132 страны мира: 91 без визы вообще и 41 – с визой по прибытию в страну.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.