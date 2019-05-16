Украина договорилась о безвизе с Доминикой

В Лондоне подписано соглашение между правительствами Украины и Содружества Доминики об отмене визовых требований. Об этом сообщает пресс-службу министерства иностранных дел Украины в четверг, 16 мая.

"Соглашение от имени правительства Украины подписала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, от имени правительства Содружества Доминики – временный поверенный в делах Содружества Доминики в Великобритании Джанет Чарльз", – говорится в сообщении.

Положениями указанного соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Содружества Доминики, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

О дате вступления в силу соглашения будет сообщено дополнительно.

Содружество Доминики – остров на границе Карибского моря и Атлантического океана площадью 754 кв. км и с населением более 73 тысяч жителей.

Напомним, 15 февраля начал действовать безвизовый режим между Украиной и Уругваем. Украинцы теперь могут находиться в Уругвае без визы до 90 дней.

Также сообщалось, что по состоянию на 3 мая украинцы могли посетить без визы 132 страны мира: 91 без визы вообще и 41 – с визой по прибытию в страну.

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Источник: korrespondent.net