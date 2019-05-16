У Кабмина отобрали право назначать главу Нафтогаза

Окружной административный суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров №226 от 6 марта, которое наделяет собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления Нафтогаза без представления наблюдательного совета. Об этом говорится в постановлении Окружного административного суда от 14 мая 2019 года, передает Экономическая правда.

Отмечается, что суд постановил приостановить действие постановления Кабмина №226 от 6 марта 2019 года, в частности:

в части утверждения подпункта 22 пункта 47 Устава акционерного общества НАК Нафтогаз Украины, согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления;

а также в части утверждения подпункта 23 пункта 47 Устава АК, согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрании лица, которое будет временно осуществлять полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу.

Напомним, Гройсман под угрозой отставки руководства компании потребовал от Нафтогаза снижения цены на газ для населения с 1 мая.

После этого Кабмин и Нафтогаз согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения на май до 8247 грн за тысячу кубометров.

До этого в Нафтогазе хотели поднять цену на газ для населения с 1 мая до 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубометров.

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Источник: korrespondent.net