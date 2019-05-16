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16. 05. 2019

Меркель уйдет из политики через два года

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические посты после того, как в 2021 году подойдет к концу срок ее руководства кабмином. Об этом она заявила 16 мая на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.

"Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было", - сказала Меркель. По ее словам, планы, которые она огласила в конце прошлого года, актуальны.

Напомним, в конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. Она сообщила, что собирается доработать четвертый срок до конца - до 2021 года, - а затем уйти из политики.

Спекуляции о том, что Меркель займет должность в структуре Европейского союза, начались после опубликованного 16 мая интервью газете Suddeutsche Zeitung. В нем канцлер заявила, что "испытывает усиливающееся чувство ответственности за судьбу Европы".

Наблюдатели трактовали эти высказывания как намек на смену ее политического профиля и скорый переезд в Брюссель.

"Это нормально, что я на правах канцлера ФРГ беспокоюсь о судьбе Европы", - прокомментировала она на пресс-конференции с Рютте свои слова.

Ранее канцлер рассказала, почему решила уйти из политики.

Конец эпохи. Меркель уйдет, но не сейчас

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Источник: korrespondent.net

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