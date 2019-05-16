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16. 05. 2019

В Румынии разбился самолет с бизнесменами

Легкомоторный самолет, на борту которого находились два бизнесмена, потерпел крушение в одном из труднодоступных лесных массивов румынского уезда Бузэу, сообщает Укринформ.

По предварительным данным, самолет, зарегистрированный в аэропорту города Клуж, вылетел из аэропорта города Брашов и направлялся в сторону Констанцы.

Причины крушения пока что остаются неизвестными, но, как говорят спасатели, погодные условия были неблагоприятными для полетов: регион заливали дожди и срывался сильный ветер.

В Британии самолет упал на дорогу
 
Напомним, ранее в американском штате Флорида в результате крушения небольшого самолета погиб один человек.

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Источник: korrespondent.net

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