В Румынии разбился самолет с бизнесменами

Легкомоторный самолет, на борту которого находились два бизнесмена, потерпел крушение в одном из труднодоступных лесных массивов румынского уезда Бузэу, сообщает Укринформ.
По предварительным данным, самолет, зарегистрированный в аэропорту города Клуж, вылетел из аэропорта города Брашов и направлялся в сторону Констанцы.
Причины крушения пока что остаются неизвестными, но, как говорят спасатели, погодные условия были неблагоприятными для полетов: регион заливали дожди и срывался сильный ветер.
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Источник: korrespondent.net
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