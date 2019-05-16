САП открыла дело на нардепа Лещенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по факту возможного получения взятки народным депутатом Сергеем Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба САП в четверг, 16 мая.

"Согласно опубликованной в СМИ информации народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказания влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирования необходимых общественных мнений в медиапространстве. С целью проверки изложенных в публикации фактов прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировали уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды - ИФ) и вызовут на допрос народного депутата Украины Сергея Лещенко", - сговорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины, а САП будет осуществлять процессуальное руководство.

В САП отметили, что в некоторых СМИ появилась информация о том, что Лещенко купил элитную квартиру в центре столицы за счет средств, якобы полученных в качестве неправомерной выгоды.

Сам Лещенко заявил, что подаст в суд на САП.

"Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия", - написал нардеп в Facebook.

Лещенко снова призвал генпрокурора немедленно внести представление в Верховную Раду о снятии с него депутатской неприкосновенности.

"Хватит спасать себя в должности за счет создания вокруг меня дешевых информационных поводов. История с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие события преступления", - написал нардеп.

"Также я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - написал Лещенко.

Ранее Луценко заявил, что Лещенко могут вручить подозрение за разглашение данных следствия в его публикации о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Генпрокурор пообещал, что сделает все, чтобы нардеп понес наказание за "осложнение отношений" президентов Украины и США.

Напомним, в сентябре 2016 года Лещенко купил огромную квартиру в центре Киева за 7,5 миллионов гривен, что вызвало в обществе большой резонанс. В феврале 2017 суд закрыл дело по приобритению нардепом квартиры.

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Источник: korrespondent.net