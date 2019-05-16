Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2019, четверг, 16:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,34
16. 05. 2019

Суд РФ продлил арест 24 крымским татарам

Суды в Ростовской области и в аннексированном Крыму на текущей неделе постановили продлить до 15 августа арест 24 крымских татар, обвиняемых российскими в организации и участии в запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир, сообщил Интерфаксу адвокат Эдем Семедляев.

"Пять судов были в Ростовской области: в Таганроге, городе Шахты и три - в самом Ростове-на-Дону. Еще одно заседание (по последнему, 24-му задержанному - ред.) прошло в Киевском райсуде Симферополя. Всем продлили арест на три месяца, до 15 августа", - сказал Семедляев, координирующий работу группы защиты крымчан.

По его информации, адвокаты обжалуют решения о продлении меры пресечения обвиняемым.

Семедляев сообщил также, что среди арестованных мужчины разного возраста: самый старший - 1960 года рождения, самый младший - 1994 года рождения.

Адвокат уточнил, что пятерым фигурантам вменяют статью "организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической", остальные проходят по статье "участие в признанной террористической в РФ организации".

Санкции статьей предусматривают от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей или пожизненное заключение.

Напомним, 27 марта в Крыму проводились обыски, по меньшей мере, в 25 домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения Крымская солидарность. Всего были задержаны 20 человек, их вывезли в ФСБ в Симферополе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.