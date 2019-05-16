Суд РФ продлил арест 24 крымским татарам

Суды в Ростовской области и в аннексированном Крыму на текущей неделе постановили продлить до 15 августа арест 24 крымских татар, обвиняемых российскими в организации и участии в запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир, сообщил Интерфаксу адвокат Эдем Семедляев.

"Пять судов были в Ростовской области: в Таганроге, городе Шахты и три - в самом Ростове-на-Дону. Еще одно заседание (по последнему, 24-му задержанному - ред.) прошло в Киевском райсуде Симферополя. Всем продлили арест на три месяца, до 15 августа", - сказал Семедляев, координирующий работу группы защиты крымчан.

По его информации, адвокаты обжалуют решения о продлении меры пресечения обвиняемым.

Семедляев сообщил также, что среди арестованных мужчины разного возраста: самый старший - 1960 года рождения, самый младший - 1994 года рождения.

Адвокат уточнил, что пятерым фигурантам вменяют статью "организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической", остальные проходят по статье "участие в признанной террористической в РФ организации".

Санкции статьей предусматривают от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей или пожизненное заключение.

Напомним, 27 марта в Крыму проводились обыски, по меньшей мере, в 25 домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения Крымская солидарность. Всего были задержаны 20 человек, их вывезли в ФСБ в Симферополе.

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Источник: korrespondent.net