В аэропорту Риги задержали украинцев с крупной суммой валюты

В международном аэропорту Рига у пассажиров частного самолета, прибывшего из Одессы, изъяли 400 тысяч евро и $500 тысяч. Об этом сообщает Служба госдоходов Латвии в четверг, 16 мая.

Отмечается, что в ручной клади гражданина Украины 1954 г.р. нашли и изъяли $200 тысяч наличными, в ручной клади гражданина Украины 1987 г.р. – $300 тысяч, в ручной клади гражданки Украины 1977 г.р. – 100 тысяч евро, в ручной клади гражданина Украины 1950 г.р. – 300 тысяч евро.

В Службе госдоходов полагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение. По данному факту возбуждено четыре уголовных дела. Латвийские правоохранители также считают, что один из задержанных связан с украинской организованной преступностью.

Проверка проводилась в рамках информации о возможных рисках перемещения через государственную границу Латвии крупных сумм наличности и предоставления ложных данных при декларировании сумм денег.

Накануне силовики задержали пенсионера из Донецка, который пытался вывезти в тайниках авто крупную сумму денег в различной валюте. Из обустроенных тайников под обшивкой сидений и панели приборов правоохранители изъяли 3,4 млн гривен, более 50 тысяч долларов США и около тысячи евро.

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Источник: korrespondent.net