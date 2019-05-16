Эксперты назвали нацию, напивающуюся больше всех

В Сети появились данные мирового опроса Global Drug Survey. Согласно им, Великобритания является страной, граждане которой напиваются чаще всего. Об этом сообщает The Guardian.

В опросе приняли участие более 120 тысяч человек из 36 стран. Среди них оказалось 5400 респондентов из Великобритании.

Оказалось, что в среднем британцы напиваются 51,1 раз за год – это почти раз в неделю. Также 3,7% респондентов обращались за экстренной медицинской помощью после употребления алкоголя. Этот показатель оказался вторым после Австралии. При этом британцы меньше жалеют о своем пьянстве, чем в среднем в мире - 18,5% против 20% в мире.

На втором месте рейтинга оказалась США, далее Канада, Австралия, Дания и Индия.

Автор опроса профессор Адам Винсток отмечает, что большинство из тех, кто употребляет алкоголь, пьют в губительной для них манере.

Накануне сообщалось, что вино продлевает жизнь. Также Корреспондент писал о том, что было названо лучшее в мире игристое вино.

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Источник: korrespondent.net