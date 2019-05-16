В МВФ не против снижения цен на газ для украинцев

Международный валютный фонд не против снижения цен на газ для граждан Украины,когда понижаются мировые цены. Об этом на Международной инвестиционной конференции в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщают Українські Новини.

Однако он отметил, что при повышении мировых цен необходимо повышать их и в Украине.

Кроме того, Люнгман напомнил, что МВФ продолжает настаивать на установлении рыночной цены на газ для населения.

Как известно, по требованию МВФ в ноябре прошлого года Кабмин повысил стоимость газа для населения на 23,5%. С 1 ноября 2018 года предельная стоимость была установлена на уровне 8 548,92 гривен/тыс. куб.

При этом в апреле и мае цена на газ для украинцев оказалась ниже данного уровня. Это стало возможно благодаря снижению мировых цен на газ.

В частности, с 1 мая Нафтогаз снизил цену на газ для населения до уровня 8247 грн за тыс. куб. м.

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Источник: korrespondent.net