В Харьковской области произошел взрыв, есть жертвы

В поселке Эсхар Чугуевского района произошел взрыв боеприпаса, пострадавший в результате этого мужчина умер в больнице. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области в четверг, 16 мая.

На место происшествия выезжали сотрудники местного отдела полиции и ГСЧС.

"Предварительно, 37-летний гражданин разжег костер на огороде возле домовладения и бросил в огонь снаряд времен Второй мировой войны, который нашел накануне. В результате действий мужчины произошел взрыв, и он получил многочисленные повреждения лица и тела. Пострадавший был доставлен в районную больницу, однако умер во время реанимационных мероприятий", – говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по УК Украины.

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Ранее в Чернигове на берегу реки Десна местный житель поджег металлическую бочку, в результате чего она взорвалась. Мужчина получил при взрыве тяжелые травмы элементами бочки и скончался.

А в Киеве мужчина подорвал себя гранатой в ходе бытового конфликта. Его сожительницу госпитализировали с травмами.

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Источник: korrespondent.net