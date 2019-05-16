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16. 05. 2019

В Румынии произошел мощный взрыв на оружейном заводе

На оружейном заводе в уезде Вылча в Румынии в четверг, 16 мая, произошел мощный взрыв, сообщает Укринформ.
 
 
По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, еще несколько рабочих получили травмы.
 
"По предварительным данным, на заводе взорвался один из старых снарядов. На место инцидента уже направлены экипажи скорой помощи и спасатели Инспектората по чрезвычайным ситуациям", - сообщил префект уезда.
 
На место аварии прибыли вертолеты Скорой медицинской службы.
 
По неподтвержденным данным, взрыв произошел в одном из цехов, где проводится утилизация старых снарядов и боеприпасов.
 
Как сообщалось, 10 мая в столице Колумбии Боготе произошел мощный взрыв в пороховой мастерской. В результате взрыва четыре человека погибли и по меньшей мере 30 пострадали, среди раненых - 18 детей.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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