В Румынии произошел мощный взрыв на оружейном заводе

На оружейном заводе в уезде Вылча в Румынии в четверг, 16 мая, произошел мощный взрыв, сообщает Укринформ.

По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, еще несколько рабочих получили травмы.

"По предварительным данным, на заводе взорвался один из старых снарядов. На место инцидента уже направлены экипажи скорой помощи и спасатели Инспектората по чрезвычайным ситуациям", - сообщил префект уезда.

На место аварии прибыли вертолеты Скорой медицинской службы.

По неподтвержденным данным, взрыв произошел в одном из цехов, где проводится утилизация старых снарядов и боеприпасов.

Как сообщалось, 10 мая в столице Колумбии Боготе произошел мощный взрыв в пороховой мастерской. В результате взрыва четыре человека погибли и по меньшей мере 30 пострадали, среди раненых - 18 детей.

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Источник: korrespondent.net