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16. 05. 2019

Россия предлагает США договор о невмешательстве

Во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию глава МИД РФ Сергей Лавров предложил заключить договоренность о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Об этом заявил в четверг, 16 мая, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

"Все наши предложения на столе. Мы готовы заключить договоренность, положив ее на бумагу, о взаимном невмешательстве во внутренние дела, о чем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил госсекретарю США Майклу Помпео", - рассказал Рябков. 

Также он сообщил, что РФ готова дать возможность профессионалам "разобраться с тем, какие все-таки могут быть претензии у США относительно тех или иных, как они говорят, "злонамеренных воздействий с использованием интернета" на те или иные ресурсы или структуры".

Как напомнил высокопоставленный дипломат, президент РФ Владимир Путин подчеркнул в беседе с Помпео, что никакого государственного вмешательства в дела США не было и быть не могло.

"Мы самым твердым образом стоим на этой позиции. Опять-таки, если эти спекуляции с американской стороны будут продолжаться, значит, мы никуда не продвинемся. Но нашу позицию это не изменит", - отметил Рябков.

Как сообщалось, первый визит Помпео в Россию, где кроме Лаврова встретился с президентом Владимиром Путиным, состоялся 14 мая.

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Источник: korrespondent.net

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