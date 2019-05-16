"Евробляхеры" совершили девять тысяч ДТП за год

За прошедший год в Украине произошло 9 тысяч ДТП с участием автомобилей на иностранной регистрации. Об этом сообщила начальник департамента информационного обеспечения, анализа и методологии страхования МТСБУ Елена Машаро, передает Интерфакс-Украина.

"Наибольшее количество ДТП с участием иностранных ТС на территории Украины совершили водители автомобилей с польской, литовской и болгарской регистрациями", – говорится в сообщении.

Почти в 700 случаях иностранные авто не имело страхового обеспечения, выплаты потерпевшим, имевших действующие полисы обязательного страхования, были осуществлены за счет средств централизованного Фонда защиты потерпевших МТСБУ. Общая сумма таких выплат составила более 20 млн грн. После выплат по данному фонду Бюро ведет работу по взысканию сумм возмещения из виновников ДТП в порядке регресса.

Украинские автовладельцы в 2018 году заключили 7,550 млн договоров международного страхования "Зеленая карта" и совершили более 3,5 тыс. ДТП за пределами страны. Размер нанесенного ущерба составил около EUR10,5 млн. Наибольшее количество ДТП по украинской "Зеленой карте" произошло в Польше (28,4%), РФ (21,7%), Германии (9,7%).

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Источник: korrespondent.net