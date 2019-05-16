"Евробляхерам" продлили льготный период растаможки

Верховная Рада на заседании в четверг, 16 мая, продлила на три месяца льготный срок для растаможки автомобилей на еврономерах.Такое решение поддержали 236 народных депутатов.

Таким образом, парламент отсрочил введение в действие закона о штрафах за просроченные "евробляхи".

"В связи с тем, что сегодня мы провели внеочередное заседание комитета и учли просьбы об отсрочке применения закона 2612 еще на 90 дней, в пунктах 9.2 и 9.3 раздела 21 заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины и в пункте 1 раздела 2 заключительных положениях закона Украины 2612 от 23.11.2018 года цифры 180 заменить цифрами 270", - сказала нардеп Нина Южанина.

Таким образом, штрафы за начнут действовать с 24 августа.

"Таким образом, 24 августа 2019 года вступит в силу штрафной законопроект, который будет налагать штраф за нарушение таможенного режима, в котором будут находиться автомобили на европейской регистрации", - заявила нардеп.

Как сообщалось, накануне "евробляхеры" начали двухдневный митинг в правительственном квартале Киева. Целью акции было добиться продления льготного периода на растаможку автомобилей.

Напомним, с 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019 года на льготных условиях были растаможены 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах.

По данным Минфина в Украине около 640 тысяч "евроблях". В то же время, АвтоЕвроСила заявляет, что в Украине растаможено лишь около 5% авто на еврономерах, половину из которых было ввезено уже после вступления в силу новых законов.

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Источник: korrespondent.net