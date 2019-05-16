Киевляне хранили детали от военных истребителей и вертолетов

Служба безопасности Украины в одном из частных домов Киевской области обнаружила арсенал военного авиационного вооружения, который незаконно хранили жители столицы, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что жители столицы хранили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области военные средства поражения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, правоохранители изъяли шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенных для использования на истребителях типа Миг-21, истребителях-бомбардировщиках типа Миг-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми-24.

Отмечается, что обнаруженное вооружение правонарушители планировали вывезти с нарушением установленного порядка экспортного контроля в некоторые страны Африки для использования в военных конфликтах.

Открыто уголовное дело. Продолжаются следственные действия.

На границе с Польшей нашли радиоактивные авиационные часы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net