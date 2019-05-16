Появилось видео последствий атаки БПЛА в Саудовской Аравии

В Сети опубликовано видео якобы последствий удара беспилотников по насосной станции компании Saudi Aramco на нефтепроводе Восток-Запад в Саудовской Аравии. Ролик накануне опубликовал Telegram-канал Yemen Wrath, связанный c движением повстанцев-хуситов Ансар Аллах.

Серия ударов по саудовскому нефтепроводу была совершена 14 мая. Ответственность за атаки с использованием беспилотников взяли на себя хуситы. Вызванный взрывами пожар был быстро локализован и не нанес серьезного ущерба.

Власти Саудовской Аравии заявили, что за атаками стоит Иран, использующий йеменских повстанцев как инструмент. В тот же день ВВС возглавляемой Эр-Риядом коалиции ударили по столице Йемена Сане.

Напомним, 12 мая четыре торговых судна различных стран подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов. Два из четырех судов, ставших объектами диверсии − саудовские нефтяные танкеры.

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Источник: korrespondent.net