Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2019, четверг, 21:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,34
16. 05. 2019

В Шанхае при обрушении здания погибли семь человек

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм. Такие данные публикует в четверг, 16 мая, пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел в первой половине дня в городском районе Чаннин на улице Чжаохуа. По уточненным данным, рухнула стена старой фабрики, где проходили работы по подготовке объекта к сносу.

По данным местных властей, два человека все еще заблокированы под обломками строения. Точное число находящихся в больницах города пострадавших не приводится, ранее сообщалось, что пострадали не менее 14 человек, состояние которых оценивается как стабильное.

На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Площадь обрушившегося участка составила порядка 1 тыс. кв м.

Напомним, в Бразилии 12 апреля обрушились два шестиэтажных здания. Дома располагались на холме, который сильно пострадал от недавних проливных дождей и ливневых паводков. Сообщалось что, при обрушении двух домов погибли 22 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.