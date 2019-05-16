На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погиб один украинский военный, еще один был ранены, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 16 мая.

Противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Новотроицкое, Каменка, Богдановка, Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север сепаратисты обстреливали позиции возле Новозвановки.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе и заверили, что ситуация на фронте контролируется.

Напомним, за сутки 15 мая на Донбассе зафиксировали 24 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда ВСУ не понесли потерь. В свою очередь украинские военные ответным огнем уничтожили одного сепаратиста и сбили вражеский беспилотник.

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Источник: korrespondent.net