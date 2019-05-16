Армия Египта ликвидировала почти 50 боевиков

В Египте военные при поддержке сил МВД ликвидировали 47 экстремистов на севере и в центральной части Синайского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетское Минобороны в четверг, 16 мая.

Отмечается, что в ходе продолжающейся на Синае спецоперации изъято большое количество оружия и боеприпасов, уничтожены убежища и транспорт, использовавшиеся экстремистами, обезврежено несколько сотен взрывных устройств.

Кроме того, задержаны более 150 подозреваемых в совершении различного рода преступлений.

Напомним, 25 апреля правительство Египта ввело в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. В ряде северных районов Синайского полуострова, граничащих с Израилем, действует комендантский час.

Ранее в Египте казнили 15 боевиков, которые были признаны виновными в убийстве военных в Синайском регионе.

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Источник: korrespondent.net