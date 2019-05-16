В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет, есть жертвы

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли. Об этом сообщает пресс-служба Дубая Dubai Media Office в четверг, 16 мая.

Отмечается, что в результате аварии погибли капитан двухмоторного винтового самолета Diamond-43 и его помощник.

Наиболее вероятной причиной крушения называется техническая неполадка.

Утверждается, что в связи с инцидентом службам аэропорта пришлось "переключить некоторые рейсы" в качестве меры предосторожности. Все операции в аэропорту Дубая проходят бесперебойно.

Ранее в четверг стало известно, что в Румынии разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились два бизнесмена. Они оба погибли.

Напомним, в американском штате Флорида в результате крушения небольшого самолета погиб один человек.

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Источник: korrespondent.net