США внесли спецназ Чечни в "список Магнитского"

США внесли в список санкций по "закону Магнитского" чеченский спецотряд быстрого реагирования Терек и пятерых граждан РФ. Об этом сообщило американское министерство финансов в четверг, 16 мая.

В частности, в список попал бывший командир этого батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов – нынешний командующий Терека.

США вносят в список санкций по закону Магнитского иностранные физлица и организации, которые считают причастными к нарушению прав человека и коррупции.

Напомним, в конце 2012 года в США приняли "закон Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

"Список Магнитского", названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, был опубликован Минфином США в апреле 2013 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении ряда российских граждан.

В декабре 2017 года власти США в очередной раз расширили "список Магнитского", включив в него пятерых граждан России, среди которых и нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Источник: korrespondent.net