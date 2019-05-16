Борис Джонсон подтвердил, что поборется за пост премьера Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон будет бороться за кресло главы правительства после того, как Тереза Мэй покинет этот пост. Об этом он заявил 16 мая во время бизнес-форума в Манчестере.

"Конечно, я собираюсь это сделать", – сказал Джонсон, добавив, что его будущее участие в гонках "ни для кого уже не является секретом".

В прошлом году Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании в знак протеста против линии Мэй на переговорах с Евросоюзом по Brexit. Сам Джонсон является сторонником так называемого "жесткого" выхода Британии из ЕС на условиях Лондона.

Между тем Грэм Брейди, глава Комитета 1922, в который входят все депутаты-консерваторы британского парламента, заявил 16 мая, что представители комитета и Мэй планируют встретиться в июне для согласования времени ее отставки. Встреча должна состояться после того, как британский парламент в четвертый раз попытается утвердить соглашение с Брюсселем о Brexit.

"Мы согласились, что я и она (Тереза Мэй – ред.) встретимся после рассмотрения законопроекта во втором чтении, чтобы согласовать временные рамки для избрания нового лидера Консервативной и юнионистской партии Великобритании", – отметил Брейди.

Напомним, в конце марта Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку с поста премьер-министра, если британский парламент одобрит соглашение о Brexit. До этого она уже трижды пыталась провести через парламент соглашение о Brexit, однако безуспешно. Следующая попытка утвердить соглашение состоится в начале июня.

После этого были названы четыре возможных преемника Мэй. Борис Джонсон входил в их число.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net